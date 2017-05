Amici e colleghi ricordano Simona, morta a 41 anni

Se n’era andata un mese fa, lasciando nella disperazione familiari, colleghi e amici. Aveva solo 41 anni, Simona Dallaromanina e ancora tanta voglia di vivere, ma un male crudele se l’è portata via.

Dopo avere frequentato la scuola per diventare infermiera professionale, Simona era stata subito assunta alle dipendenze di alcune strutture del Parmense, per approdare poi alla Medicina d’urgenza dell’ospedale di Fidenza, dove prestava servizio da diversi anni e dove si era fatta benvolere e stimare per la professionalità e le doti umane.

A un mese dalla sua scomparsa colleghi e amici hanno desiderato dedicarle un ricordo particolare e commosso: «Simona, eri una persona speciale, meravigliosa, sincera, umile e gentile. Ci hai insegnato a donarci agli altri senza chiedere nulla in cambio, anche se la vita con te non è stata molto generosa. Hai avuto la fortuna di incontrare Michele, con il quale hai formato una bella famiglia, e con l’arrivo di Chiara si è coronato il tuo sogno di diventare mamma. Nonostante la tua malattia hai mantenuto il tuo meraviglioso altruismo con la famiglia e gli amici. In questi due anni hai conosciuto tante persone che ti hanno voluto bene fin da subito, grazie al tuo contagioso sorriso e sei sempre stata una splendida infermiera, con le tue doti umane e professionali. Un’amica ti ha voluto dedicare queste parole: “Ora sei la nostra stella lassù nel cielo, sei la stella più bella, più sorridente, più splendente che io abbia mai visto. Lassù nel cielo brilla e proteggici, proteggi il tuo grande uomo Michele, la tua piccola e dolce Chiara e la tua mamma. Illumina il nostro cammino, il tuo ricordo sarà per sempre la mia forza, la nostra forza”».

Per chi volesse ricordare Simona, insieme ai colleghi dell’ospedale di Vaio, domani alle 17,30 sarà celebrata una santa messa a suffragio, nella chiesa parrocchiale di San Michele.