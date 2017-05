Pellegrini di Fidenza sulla "Via di Francesco"

Pellegrini una volta, pellegrini "per sempre"? Può darsi... Sicuramente è una grande passione quella che anima Valentino Allegri e i suoi amici, che quest'anno partiranno per un nuovo itinerario, lungo la Via di Francesco. Negli ultimi anni, Allegri e il suo gruppo hanno condiviso con i lettori del sito della Gazzetta il loro diario e le foto del viaggio.

Ecco una presentazione del nuovo itinerario che inizierà da Assisi il 31 maggio, per raggiungere Roma il 10 giugno:

Anche quest’anno, riprendendo la chiusura di un precedente articolo che riguardava la prima esaltante esperienza sulla "Via di Francesco" da La Verna ad Assisi che diceva “Se dovessimo dare un consiglio ad un amico camminatore consiglieremmo “la Via di Francesco”, il vecchio gruppo di pellegrini con due nuovi amici si appresta all’ultimazione di questo cammino di 500 km complessivi, che li porterà in 11 tappe fino a Roma. Saranno tappe lunghe e faticose, mediamente di 23 km ciascuna: alcune di esse raggiungeranno un dislivello di quasi 1000 metri. La fatica però sarà mitigata dalla fantasia e brillantezza dei colori della natura incontaminata e dalla bellezza dei borghi e delle città cariche di storia e di monumenti che ne sono testimoni, con l’aggiunta ineguagliabile del misticismo dei luoghi. E’ emozionante già solo il pensiero di calcare gli stessi sentieri percorsi da S. Francesco e che lo hanno ispirato per il “Cantico delle Creature”.

Il gruppo sarà costituito dai fratelli Luciana e Renato Bazzini, Gabriele Spaggiari, Franco Antonelli, Valentino Allegri e i due novizi Roberto Pietrantonio e Paolo Michelizza, mancheranno purtroppo Luciano Cacciali a causa di problemi ad un ginocchio e Leonardo Vignola.

Il gruppo, dopo aver riassaporato la misticità di Assisi, inizierà il cammino attraverso la storia e la natura dell’Italia Centrale toccando i punti salienti della storia francescana, la dolce e verde Valle Umbra a cominciare da Spello (sede della prima tappa di km. 15,00), luogo dove il medioevo si mescola con testimonianze di epoca romana, poi Trevi (sede della seconda tappa di km. 20,00), adagiata su un colle che domina la valle spoletana, Spoleto (sede della terza tappa di Km. 28,00), bella e ricca d’arte e di storia. Seguendo il fiume Nera si proseguirà per la Val Nerina fino a Ceselli (sede della quarta tappa di km. 17,00), posta in cima a una dolce collina. Riprendendo poi fra i fitti boschi della verdissima Val Nerina, si giungerà alla Cascata delle Marmore realizzate dagli antichi romani per bonificare la pianura reatina creando questo autentico spettacolo della natura che, si racconta, abbia colpito anche S. Francesco e lo abbia ispirato per il Cantico.

Proseguendo fra borghi fortificati si giungerà al romantico lago di Piediluco (sede della quinta tappa di km 28,500). Da Piediluco, costeggiando il lago omonimo e successivamente quello di Ventina, si giungerà a Greccio (sede della sesta tappa di km. 26,00), dove il Santo fece preparare il primo presepe iniziando così una delle più tenere tradizioni cristiane oggi ricordata dal Santuario inglobato nella montagna, dove si pernotterà.

Si riprenderà il giorno seguente fra i boschi della Piana Reatina dominata dal Monte Terminillo e dalla salita di Colle S. Elia, per scendere poi gradualmente a Rieti (sede della settima tappa di km 24,00), sede estiva della corte pontificia e dove Francesco incontrò più volte il Papa. Dopo Rieti si entrerà nel Lazio fra i vigneti dei Colli della Sabina, fino a giungere fra vari sali scendi al borgo medioevale di Poggio S. Lorenzo (sede dell'ottava tappa di Km. 22,00). Si proseguirà non più fra boschi e vigneti ma fra uliveti e resti di antiche mura romane e di un anfiteatro fino a raggiungere, degradando, Ponticelli di Scandriglia (sede della nona tappa di km 18,00), dove si trova l’importante castello Orsini.

Si ripartirà fra gli olivi per una tappa assai lunga e ricca di sali scendi e di caratteristici borghi fino a giungere, dopo tanto sudore, l’abitato di Monterotondo (sede della decima tappa di km 28,500), nel cui centro si erge la rocca Orsini-Barberini. Si lasceranno alle spalle le colline della Sabina per immergersi nel classico paesaggio della campagna romana, punteggiata da antichi casali e da prati dove pascolano le greggi. Ci si avvicinerà così a Roma percorrendo il territorio del Parco Regionale della Marcigliana fino a giungere a Monte Sacro e a Piazza S. Pietro, dove di certo stanchi, ma anche sicuramente soddisfattissimi, riceveranno “Il testimonium” che certificherà la lunga fatica di Km.278,00 ma con gli zaini e gli occhi carichi di ricordi e di esperienze che li accompagneranno nel corso dell’anno e lasceranno nel loro cuore e nel loro spirito delle nuove e sicure tracce per il futuro, che si spera grazie a Dio e a S. Francesco (loro principale e unico sponsor), lungo e ricco di ulteriori future esperienze.