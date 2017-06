Riqualificazione delle strade, via al maxi pacchetto. Le modifiche alla viabilità

In vista del maxi pacchetto di lavori stradali del valore complessivo di 1.200.000 euro che a partire dalla seconda metà di luglio interesseranno il centro di Fidenza e le strade extraurbane, a partire da lunedì 5 giugno prenderanno il via i lavori di rifacimento delle tubazioni dell'acquedotto e del gasdotto in via Zani, in via XX Settembre e in via De Amicis.



Via Zani

I lavori per l'acquedotto riguardano il rifacimento degli allacci nel tratto compreso tra via Gramizzi e piazza Grandi. Nella prima settimana si interverrà nel tratto tra via Gramizzi e via Barabaschi, nella seconda e terza settimana tra via Barabaschi e piazza Grandi.

Per quanto riguarda invece il gasdotto, sarà necessario intervenire nel tratto compreso tra piazza Grandi e via Mascagni, sostituendo la tubazione esistente.

A partire da lunedì 5 giugno, nelle prime tre settimane e salvo imprevisti, in via Zani si adotterà il senso unico di marcia con direzione verso il centro cittadino, mentre per uscire dal centro urbano verso la via Emilia occorrerà procedere attraverso via Campanini e via Gialdi.

Per quanto possibile sarà garantito l'accesso alle attività commerciali e ai residenti.

Dopo la terza settimana invece, per consentire i lavori del gasdotto per una durata di circa 15 giorni, sarà necessario procedere con la chiusura completa di via Zani, nel tratto compreso tra via Mascagni e piazza Grandi. Nella parte rimanente di via Zani, in via Campanini e in via Gialdi sarà consentito il doppio senso di marcia.

Via XX Settembre e via De Amicis

Lunedì 5 giugno inizieranno anche i lavori in via XX Settembre per il rifacimento della tubazione del gasdotto. I lavori avranno una durata di circa tre settimane e riguarderanno il tratto tra via Della Vittoria e via IV Novembre.

Per consentire il regolare esercizio del mercato, non si lavorerà nei giorni di mercoledì e sabato, mentre negli altri giorni la strada sarà chiusa al traffico. La ditta indicherà con appropriata segnaletica la viabilità alternativa.

Successivamente si procederà al rifacimento degli allacci dell'acquedotto nel tratto di via XX Settembre compreso tra piazza Pontida e piazza Gioberti e al rifacimento della tubazione del gas in via De Amicis, nel tratto compreso tra via Gramsci e via Musini.



Il costo complessivo dei lavori ammonta a 41.140 euro per l'acquedotto e a 59.150 euro per il gasdotto.