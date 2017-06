Parte una raccolta di firme: "Non vogliamo una moschea"

La paura del terrorismo islamico arriva a Fidenza. A scatenarla è la tanto discussa nuova sede dell’associazione di promozione sociale Ennour. Infatti nei giorni scorsi è stata avviata da alcuni residenti della zona di via Pertini una raccolta firme per chiedere «la struttura non venga utilizzata per finalità diverse da quelle previste dalla legge regionale 34/2002». In altre parole: si chiede di avere la certezza che la struttura in questione non venga utilizzata per la celebrazione di riti religiosi islamici.

Come noto, infatti, Ennour – sodalizio composto da cittadini di fede islamica - ha acquistato una struttura in via Pertini dove trasferire la propria sede. Attualmente è in fase di costruzione e potrà contenere fino a 400 persone. Una notizia che ha scatenato molta preoccupazione. Dopo le polemiche politiche delle scorse settimane, come detto, è stata avviata alcuni giorni fa una raccolta firme, indirizzata al sindaco di Fidenza. Ad oggi, sono circa un centinaio le firme raccolte e presto saranno depositate in Comune. Nelle scorse settimane più volte l’associazione Ennour ha ribadito che il capannone in questione sarà utilizzato semplicemente come sede ma, evidentemente, in un clima di paura come quello attuale le rassicurazioni non sono bastate a sciogliere i dubbi e timori legati all’uso che verrà fatto di questi spazi. In particolare, si teme che in via Pertini sorga un sorta di “moschea”.

«Recentemente un’associazione di promozione sociale composta da cittadini di fede islamica ha acquistato un grosso capannone, sito in via Pertini. La struttura in questione doveva ospitare, originariamente, un centro di elaborazione dati ma l’associazione, nuova proprietaria della struttura, vi trasferirà la propria sede – si legge nel testo della raccolta firme - . Il timore, confermato anche da un volantino diffuso dalla Comunità islamica di Parma relativo a una serata benefica per la moschea di Fidenza (Ennour aveva poi spiegato il volantino era stato disegnato così per un errore, ndr), è che la struttura venga usata come moschea. Se così fosse, non sarebbe rispettata le legge regionale 34/2002, dato che l’attiva di culto non è tra quelle ammesse per accedere al beneficio dell’irrilevanza della destinazione urbanistica per le sedi di associazioni di promozione sociale».

E in conclusione la richiesta fatta dai cittadini firmatari al sindaco: «Per questo motivo chiediamo che venga vietato l’utilizzo della struttura in questione per attività non previste dalla legge regionale 34/2002. Diciamo no a una moschea camuffata da sede di associazione». Il tema del futuro utilizzo del capannone di via Pertini rimane sempre caldo: una questione che è stata più volte oggetto di interrogazioni da parte delle opposizioni (Forza Italia in particolare) in Consiglio comunale e della Lega Nord in Regione. Da parte sua l’associazione Ennour ha sempre risposto che la struttura sarà semplicemente la loro sede.