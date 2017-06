Il "panino penoso" che fa arrabbiare sindaco e genitori

"Oggi diverse mamme e papà mi hanno girato queste foto di panini serviti in mensa ai nostri bimbi. Fanno pena e fanno incazzare". Non le manda a dire, il sindaco di Fidenza Andrea Massari. E il panino incriminato, in effetti, è lì da vedere e giudicare.

"Se Fidenza fosse un Comune che ha tagliato il servizio, dovremmo far buon viso a cattiva sorte - insiste Massari -. Ma siccome abbiamo voluto che i nostri bimbi avessero il meglio, scegliendo un appalto che era suggerito dalla totalità dei nutrizionisti in tutta la regione, prima abbiamo cercato di capire se le lamentele fossero dovute a episodi isolati, ad una logistica da mettere a punto. Il Comune in questi mesi ha scritto, richiamato e sanzionato l’azienda proprio per questo.

Ma l’anno scolastico è finito con questo panino penoso e adesso la misura è colma".

Il sindaco fidentino ha annunciato di aver riconvocato i vertici della Camst per domani in Municipio, allo scopo di "chiedere chiarimenti ed avviare ogni azione a nostra tutela.

Lo dobbiamo ai nostri studenti, alle loro famiglie e a tutti i contribuenti di Fidenza. Il Comune paga il servizio mensa oltre 900.000 euro all’anno e pretendiamo che tutto sia fatto con qualità e a regola d’arte. Lo voglio dire alle nostre famiglie: metteremo in atto tutte azioni possibili a tutela dei fidentini e della regolarità di un servizio appaltato.

Se vi saranno le condizioni non escludiamo di chiedere l'interruzione del contratto".