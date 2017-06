"Panino penoso": le famiglie non pagheranno. I cestini saranno rivisti

Il Comune di Fidenza e la Camst si sono incontrati per discutere i problemi emersi nel servizio mensa, come denunciato dal sindaco Andrea Massari via Facebook. Le famiglie non pagheranno il pasto che ha scatenato la polemica, quello di mercoledì 7 giugno (definito "panino penoso"). Camst annuncia che saranno rivisti i cestini per gli scolari. Annunciate anche iniziative di comunicazione con le famiglie.

Camst e Comune sono d'accordo sulla necessità di "aprire ulteriormente il servizio all’interazione con le famiglie e con la Commissione mensa". Sarà migliorata la comunicazione con le famiglie, per illustrare le novità con maggiore preavviso.

Camst "si è impegnata ad un confronto concreto sulle necessità nutrizionali, sulle modalità di presentazione dei cibi" e sulla loro quantità. L'azienda "conferma, infine, il percorso di formazione costante dei suoi operatori e la loro continua rotazione".



Il comunicato stampa integrale:

In data odierna Camst e l’Amministrazione comunale si sono incontrate per fare il punto sullo stato del servizio mensa nelle scuole comunali e per l’analisi delle recenti criticità segnalate dal Sindaco, rilevate dall’interlocuzione con genitori e utenti del servizio mensa.

L’Amministrazione comunale conferma che non sarà addebitato alle famiglie il costo del pasto somministrato il 7 giugno scorso.

Camst ha fatto proprio l’impegno a rivedere la composizione dei cestini somministrati agli studenti, anche sotto il profilo della loro presentazione. Cestini distribuiti ogni volta che il servizio mensa affronta evenienze particolari, come, ad esempio, l’organizzazione delle uscite didattiche.

Camst e Amministrazione comunale hanno altresì convenuto sulla necessità di aprire ulteriormente il servizio all’interazione con le famiglie e con la Commissione mensa.

Con le famiglie attraverso la dettagliata rappresentazione della composizione del servizio, dei cibi che vengono somministrati, delle modalità di produzione e di servizio, per dare loro una conoscenza totale della filiera che porta i cibi fin sulla tavola degli studenti.

Operazione che punterà anche su una rinnovata e regolare azione comunicativa rivolta agli studenti e alle famiglie, tesa a rappresentare con utile preavviso tutte le novità del servizio, ivi compresi i menù stagionali.

Centrale è considerato dalle parti il lavoro della Commissione mensa, che l’Amministrazione d’intesa con la Dirigenza scolastica, i docenti e i genitori ha fortemente rilanciato nel corso dell’anno scolastico. Commissione cui viene ribadita da Camst la totale disponibilità a iniziative di controllo e supervisione, anche intensificando l’attività ispettiva a sorpresa che già viene svolta, nella consapevelozza che un servizio come quello delle mense, che vede l’Amministrazione fortemente impegnata con lo stanziamento di 952.321 euro l’anno, debba essere un servizio ritenuto positivo dalla comunità dei genitori, dei docenti e degli studenti.

In questa direzione Camst si è impegnata ad un confronto concreto sulle necessità nutrizionali, sulle modalità di presentazione dei cibi e sulla quantità degli alimenti somministrati, in coerenza con le indicazioni individuate dal servizio sanitario pubblico.

Relativamente al personale che opera nel servizio mensa, Camst conferma, infine, il percorso di formazione costante dei suoi operatori e la loro continua rotazione, restando come sempre disponibile ad ogni ulteriore azione e approfondimento in materia che si rilevi necessario.