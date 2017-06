Disagi e code in A1, tra Fidenza e l'allacciamento con l’A15 in direzione Bologna, a causa di un tamponamento tra due tir, uno dei quali ha perso il carico costituito da grossi blocchi di marmo. L’incidente è avvenuto poco dopo le 12.30, all’altezza del km 98,5: il traffico scorre su una corsia e si sono formati alcuni chilometri di coda. I mezzi sono stati spostati su una piazzola d’emergenza, mentre si sta recuperando il materiale.

Autostrade per l’Italia consiglia agli automobilisti di uscire a Fiorenzuola, percorrere la via Emilia e rientrare in autostrada A15 a Parma Ovest in direzione di Bologna. Per le lunghe percorrenze da Milano verso sud si può prendere la A4 in direzione di Venezia, poi la A22 verso Bologna e rientrare successivamente in A1. Altro incidente tra Fiorenzuola e Fidenza con 3 km di coda.