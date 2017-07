Fidenza, in arrivo 24 richiedenti asilo. Interrogazione di Rainieri in Regione

Arriveranno 24 nuovi richiedenti asilo a Fidenza: saranno ospitati nell’ex Irish Pub Hotel Ariston, in via Fermi. Il sindaco Andrea Massari lo ha detto ieri sera in Consiglio comunale, leggendo una nota inviata dalla Prefettura. La struttura sarà attiva da giovedì 6 luglio. In una prima fase arriveranno 14 migranti già ospitati a Salsomaggiore, ma si arriverà a 24.

Sulla notizia interviene Fabio Rainieri (Lega Nord) chiede alla giunta regionale di esprimersi sul fatto che «la situazione dell’accoglienza di clandestini richiedenti asilo a Salsomaggiore non è mutata mentre a Fidenza è peggiorata» ad appena quattro mesi di distanza dall’annuncio fatto dai sindaci delle due località del parmense di «aver trovato la soluzione al problema con l’adesione allo Sprar» (sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati).

«Il sindaco di Fidenza, nella seduta di consiglio comunale di lunedì 3 luglio, - riferisce Rainieri - ha confermato che sono in arrivo 24 nuovi clandestini richiedenti asilo in una struttura privata». «Lo stesso sindaco, - aggiunge - affiancando in una conferenza stampa del 18 marzo scorso il collega sindaco di Salsomaggiore Terme che annunciava la richiesta di attivazione del sistema Sprar per il suo comune, aveva dichiarato che proprio questo sistema avrebbe risolto il problema del sovraccarico di richiedenti asilo ospitati nella città termale e, in particolare, nella frazione di Tabiano Bagni». In quell'occasione, come in successive esternazioni, i due sindaci - prosegue il leghista - hanno affermato che il sistema Sprar avrebbe previsto «tempi certi di permanenza, l'accesso garantito solo a chi fosse realmente certificato come rifugiato, risorse necessarie all’accoglienza solo a carico dello Stato, riduzione delle presenze a Salsomaggiore entro il tetto delle 80 unità», mentre oggi ce ne sono ancora 227, di cui 144 a Tabiano. Non solo, ma i due primi cittadini - scrive Rainieri - «bollarono come propagandisti e speculatori coloro che lanciavano l’allarme su una gestione dissennata del fenomeno migratorio clandestino sul territorio nazionale e in particolare a livello locale».

Il consigliere interroga quindi la giunta regionale per sapere se non ritenga che «il sistema Sprar non sia la soluzione adeguata a risolvere il problema del sovraccarico di migranti e che l’annuncio dei due sindaci sia stato solo un’iniziativa di pura propaganda visti i mancati risultati. Rainieri vuole inoltre conoscere quando sarà effettivamente operativo il sistema Sprar a Salsomaggiore Terme e domanda alla giunta se non ritenga che l’unica soluzione efficace per risolvere il problema, oltre alla più equa distribuzione sul territorio, sia quella di far diminuire con ogni sforzo possibile il numero delle persone da accogliere».

Vuoi ricevere gratis questo messaggio in tempo reale? CLICCA QUI