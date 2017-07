Due carri escono dai binari: interrotta la Fidenza-Cremona fino a domani. Ci sono i bus

Circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Fidenza–Cremona dalle 7.40 di questa mattina. Tutti i treni sono sostituiti con autobus. A causare lo stop è stato lo svio, in prossimità della stazione di Castione dei Marchesi (Fidenza) di due carri di un treno merci. Le cause sono in corso di accertamento. Nessun danno a persone. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono al lavoro per rimuovere il treno - che stava trasportando materiale ferroso - e ripristinare l’infrastruttura danneggiata. La riattivazione della linea è prevista per la mattinata di domani. Sospeso anche il traffico viario in corrispondenza del passaggio a livello di via Panperduto. Sul posto agenti della Polizia locale per indicazioni di viabilità alternativa.

