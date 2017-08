Ancora falsi addetti dell'acqua a Fidenza, attenzione alle truffe

Ieri mattina (mercoledì 2 agosto 2017) EmiliAmbiente SpA ha ricevuto da una cittadina di Fidenza la segnalazione di un tentativo di truffa. Il “copione” è sempre lo stesso: alcuni uomini - talvolta dotati di una pettorina gialla - chiedono di entrare nelle abitazioni per controllare la presenza di mercurio nell'acqua del rubinetto. Il controllo si conclude inevitabilmente con l'accertamento della presenza della sostanza in questione e la richiesta di consegna di preziosi.

EmiliAmbiente ricorda che non sta svolgendo simili controlli nelle abitazioni private e, nell'invitare i cittadini a segnalare alle autorità altri eventuali episodi simili, raccomanda ai propri utenti la massima attenzione. Per informazioni o contatti: www.emiliambiente.it o www.facebook.com/emiliambiente