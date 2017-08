Ordinanza del sindaco, sospesa l'attività della Solveko

Il Comune di Fidenza, attraverso un'ordinanza del sindaco Andrea Massari, ha disposto sull’area dell’azienda Solveko di Rimale l’applicazione di misure di sicurezza antincendio e di smaltimento dei rifiuti stoccati.

"Un provvedimento coerente - dice una nota del Comune di Fidenza - con gli interventi del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco (competente per la sicurezza antincendio) e di Arpae (Agenzia Regionale Protezione Ambiente Energia, competente sugli aspetti ambientali della vicenda)".

Nei giorni scorsi si sono svolte diverse riunioni. "L’azienda il 4 agosto ha presentato un progetto per l’attuazione degli interventi di messa in sicurezza antincendio chiesti dall’ordinanza. Il progetto è sottoposto alla valutazione del Comando provinciale dei vigili del fuoco, la cui istruttoria è tutt’ora in corso.

Sul fronte ambientale, l’azienda ha comunicato di aver smaltito tra il 7 agosto e il 9 agosto circa 75.000 kg di rifiuti speciali pericolosi prodotti, a fronte di oltre 400.000 kg in giacenza.

Il tavolo istituzionale convocato dal Comune di Fidenza "ha preso atto degli impegni assunti dalla proprietà Solveko, ma nella stessa sede Arpae, vista la reiterata violazione in campo ambientale imputata a Solveko, ha comunicato che la sospensione dell’attività fino a quando non sarà rimosso e smaltito l’intero volume dei rifiuti prodotti. Nella stessa sede, Arpae ha informato che la Magistratura di Parma ha disposto ed eseguito nella giornata di mercoledì 9 agosto un sequestro dell’area in cui si trovano fusti e cisternette contenenti rifiuti".