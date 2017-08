Ex don Bosco, il tetto è crollato: transenne in via Bacchini

Un tratto di via Bacchini è stato transennato per motivi di sicurezza dopo che è parzialmente crollato il tetto dell’ex oratorio don Bosco, di proprietà di un’azienda fidentina. La parte di tetto è crollata sui solai sottostanti.

La situazione è stata segnalata al Comune da un vicino. A seguito di un sopralluogo disposto dal comune da parte dei propri tecnici è stato accertato che effettivamente il tetto era parzialmente crollato con situazione di grave degrado e col rischio di altri possibili cedimenti delle strutture, soprattutto in occasione di fenomeni atmosferici anomali, mettendo a rischio l’incolumità di chi transita in via Bacchini.

Pertanto è stato ordinato alla proprietà la messa in sicurezza del transito nella strada, entro cinque giorni, con idonea transennatura e segnaletica, lungo tutto il fronte dell’edificio nel tratto compreso fra vicolo Boldrocchi e via Bacchini. Questo allo scopo di impedire ai passanti di avvicinarsi all’edificio consentendo solo il transito a pedoni e ciclisti con bici a mano. La proprietà entro trenta giorni dovrà presentare una dettagliata perizia di idoneità statica dell’immobile, a firma di un tecnico abilitato, nella quale dovranno essere individuate anche le misure da adottare e le opere edilizie da eseguire nei tempi tecnici strettamente necessari per garantire la completa sicurezza di chi transita.

Intanto il Comune ha provveduto a transennare l’area provvisoriamente, in attesa dell’intervento della proprietà. L’ex oratorio don Bosco è un luogo particolarmente caro al cuore dei vecchi borghigiani. Proprio in questo oratorio, molte generazioni di fidentini hanno trovato un luogo i accoglienza. La parte più antica dell’edificio nel 1600 apparteneva a una famiglia fidentina. Divenne in seguito un albergo, poi nel 1904 diventò oratorio retto dai Salesiani fino al 1946 e dal clero fidentino fino al 1965.

Dopo cinquant’anni passati nello squallore dell’abbandono o di precario utilizzo di alcuni suoi spazi, l’oratorio, ormai diventato ex, conserva alcuni segni del suo grande passato.

Annessa all’ex oratorio maschile Don Bosco, la chiesa di Maria Ausiliatrice, chiusa al culto nel 1965, anno di inaugurazione del nuovo centro giovanile. Si tratta di un vasto locale inutilizzato da tempo: purtroppo usi impropri hanno irrimediabilmente rovinato la parte inferiore del grande affresco della parete di fondo.

Il progetto di riqualificazione, prevedeva per questa ex chiesa, come per le restanti costruzioni del vecchio oratorio, la trasformazione in residenziale e quindi la realizzazione di appartamenti di varie metrature. Ma per varie vicissitudini della proprietà, l’ex oratorio don Bosco resta preda del suo inesorabile e progressivo declino.