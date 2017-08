Ultimi giorni per votare la bella Anna Maria

C’è tempo ancora sino a domani per votare on line, la bella fidentina Anna Maria Capaldo, in corsa verso Miss Italia a Jesolo, già miss Pin up 2014 e volontaria dell’Associazione nazionale carabinieri in congedo. Tre anni fa, si era aggiudicata il titolo nazionale di Miss Pin up all’America Graffiti, al Centro Toretta White di Calcinaia di Pisa. Nei giorni scorsi la bella borghigiana aveva partecipato, al The Church Palace di Roma, al casting nazionale delle ragazze curvy di Miss Italia, che ha riunito centinaia di bellezze. Fra le ragazze presentatesi nella capitale, 25 sono state promosse, suddividendo 15 ragazze che andranno direttamente a Jesolo, dove anche quest’anno si terrà Miss Italia, mentre 10 saranno sottoposte al voto (fino a domani) sul sito www.missitalia.it per la scelta delle quattro per raggiungere il numero di 19. E fra queste c’è anche la fidentina Capaldo.

E' molto “carica” e ce la sta mettendo tutta per riuscire ad arrivare a Jesolo, suo sogno di sempre. Per questo fa appello a suoi concittadini affinchè la sostengano. «Votatemi, votatemi su http://www.missitalia.it/votamisscurvy2017/schedavotocurvy.php?idcurvy>3».s.l.