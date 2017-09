Francesca Gambarini (Forza Italia): "Moschea, Massari doveva parlare prima. Si prendano provvedimenti"

Francesca Gambarini, capogruppo di Forza Italia a Fidenza, commenta il caso del centro culturale usato come moschea: "i nostri dubbi erano fondati", dice, e critica il sindaco Andrea Massari: "Ora fa la voce grossa ma doveva far sentire la sua voce prima". La Gambarini chiede che Massari "relazioni alla prima occasione utile" sull'accaduto e prenda provvedimenti nel caso fossero accertate violazioni della legge.



"Il sindaco Massari, che ora finge di fare il poliziotto attento, aveva sempre detto che 'a Fidenza non sarebbe sorta nessuna moschea' - scrive la Gambarini -. Le sue parole sono nero su bianco nella risposte alle interrogazioni del gruppo di Forza Italia. Ora fa la voce grossa ma non ci caschiamo: doveva far sentire la sua voce prima, non adesso (per finta) che il problema si è rivelato nella sua totalità e che non si può più nascondere".



"Chiedo che relazioni alla prima occasione utile sulla situazione - continua Francesca Gambarini e che si prendano tutti i provvedimenti previsti dalla legge per le violazioni che verranno accertate dalle forze dell'ordine. Ricordo, infine, anche le risposte sdegnate e quasi offensive date nei mesi scorsi dall'associazione Ennour, che sbandierava ai quattro venti che mai la loro sede sarebbe stata usata come moschea. Ecco, oggi da loro vorremmo avere una spiegazione su quanto accaduto".