Solveko: al massimo la sorveglianza antincendio. Avanza l'ipotesi di una cordata

Una cordata di imprese potrebbe comprare la Solveko di Rimale di Fidenza e farsi carico dei costi di smaltimento dei rifiuti stoccati, che sono stati messi in sicurezza. E' quanto è emerso da una riunione del tavolo istituzionale con il curatore fallimentare Gino Capelli.

I temi discussi: il massimo della vigilanza per la sicurezza ambientale e antincendio, la piena collaborazione di tutte le istituzioni e della curatela fallimentare, l'ordinanza del sindaco di Fidenza che ha disposto l’applicazione di misure di sicurezza antincendio e di smaltimento dei rifiuti stoccati. Misure senza le quali - visto il contemporaneo provvedimento di Arpae e Sac sull’autorizzazione ambientale - l’attività resta sospesa.

Dalla relazione di Capelli emerge che, in attuazione dell’ordinanza del sindaco Andrea Massari, sono partite immediatamente le operazioni per la sorveglianza del sito, anche attraverso l’ingaggio di una azienda privata per le ore notturne. La curatela sta procedendo all’acquisto di telecamere ad infrarossi e appositi cannoni schiumogeni. Operazioni cui si affianca il lavoro della Procura, i cui tecnici incaricati sono all’opera per i campionamenti del materiale stoccato.

Dalla relazione presentata dal curatore fallimentare emerge anche il possibile interesse da parte di soggetti qualificati per l’acquisto della Solveko. Il curatore è intenzionato a far formalizzare a breve una proposta irrevocabile di acquisto, che sarà valutata con il Comitato dei creditori e sottoposta al giudice delegato. Lo strumento dell’affitto di ramo d’azienda vedrebbe i possibili acquirenti della Solveko assumersi nella prima fase tutti gli oneri per lo smaltimento dei rifiuti stoccati, procedura indispensabile e preliminare per poter sbloccare l’Autorizzazione Integrata Ambientale senza la quale lo stabilimento non può riprendere a lavorare.