Area dell'ex ospedale, riqualificazione più vicina

La riqualificazione dell’area dell’ex Ospedale di via Borghesi è uno degli interventi più attesi da fidentini, dato che le condizioni di degrado in cui si trova da anni l’area sono sotto gli occhi di tutti. Martedì sera, finalmente, è arrivata in Consiglio comunale la proposta di delibera per la revisione del piano particolareggiato di iniziativa privata relativo all’ex Ospedale.

Il documento è stato approvato con il voto favorevole della maggioranza e l’astensione delle opposizioni, che hanno chiesto certezze sui tempi del cantiere. Non ci sono, infatti, ancora notizie sicure sulla data in cui verrà avviato il cantiere ma, almeno, si è messa fine al lungo iter burocratico. I contenuti del progetto sono stati illustrati dal vicesindaco e assessore all’Urbanistica Giancarlo Castellani. «Il piano particolareggiato prevede una parte di residenziale che sarà situato nella parte di quest’area verso via Costa: gli edifici che verranno costruiti non potranno essere più alti del Collegio dell’Angelo che deve essere ristrutturato. Tra via Borghesi e via 1° Maggio verrà, invece, realizzata un’area verde. Ci sarà anche uno spazio da destinare a servizi pubblici – ha spiegato - . Non sappiamo ancora quando inizieranno i lavori, ma il primo intervento che verrà realizzato sarà la sistemazione della rotonda tra le vie Borghesi, Martiri della Libertà, Carducci e Berenini. Quindi si passerà al recupero del Collegio del Angelo, nucleo storico del comparto. Credo che questo assetto sia migliore rispetto al piano originale e lascia invariata la percentuale di edificato». Come già noto, non sarà realizzata in quell’area la Casa della Salute, come era stato ipotizzato dalla precedente amministrazione comunale. Da parte loro, i consiglieri di opposizione hanno chiesto tempi certi «almeno per la rotonda».

«Da tempo chiediamo che venga ridato un decoro a quest’area all’ingresso di Fidenza. Più volte abbiamo segnalato con numerose interrogazione il degrado dell’area e la pericolosità della rotonda – ha sottolineato Francesca Gambarini (Forza Italia) - . Ci farebbe perciò avere certezze sui tempi del cantiere. E’ un peccato, inoltre, che non venga più realizzata qui la Casa della salute». Concetti ribaditi anche da Gabriele Rigoni (Rete civica), che si è soffermato in particolare sulla Casa della salute e ha chiesto «tempi certi almeno per la rotatoria», e Giuseppe Comerci (Forza Italia), che ha chiesto che l’amministrazione comunali si impegni a «anticipare l’inizio dei lavori di sistemazione della rotonda senza aspettare i tempi del soggetto attuatore della riqualificazione dell’intera area». Il voto di martedì sera chiude un iter che va avanti da oltre 10 anni, da quando nel 2004 l’ospedale di Fidenza si è trasferito da via Borghesi a Vaio. L’Azienda Usl di Parma, proprietaria dell’ospedale e dell’area verde circostante, ha più volte cercato di alienare il comparto. Numerose aste pubbliche sono andate a vuoto fino a quando nel 2009 l’area è stata acquista dalla società Pacchiosi di Sissa. Nel 2012 sono stati avviati i lavori per la demolizione del vecchio ospedale, con l’eccezione del fabbricato «ex farmacia» e del Collegio dell’Angelo, vincolato dalla Soprintendenza.

Quindi, una prima proposta di delibera (in cui parlava anche della possibilità di inserire nell’area la Casa della Salute, è arrivata in consiglio comunale nella primavera del 2014 ma era stata ritirata prima della discussione. Martedì sera, finalmente, il «parlamentino» fidentino ha approvato la revisione del piano particolareggiato di iniziativa privata. E ora la «palla» torna alla proprietà che dovrà avviare il cantiere. Attualmente l’area di via Borghesi si presenta come fortemente degradata.