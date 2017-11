EmiliAmbiente ha reso noto che martedì 28 novembre saranno effettuati alcuni urgenti lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di Fidenza. Dalle 8,30 alle 16 l'erogazione dell'acqua sarà quindi sospesa in via De Gasperi, via Emanuelli (lato destro della strada in direzione via Trento) e via Caduti di Cefalonia nel tratto compreso tra via Magnani e lo Stadio Ballotta. A causa della rilevanza dell’intervento potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione anche in zone limitrofe: per informazioni e segnalazioni Numero Verde 800 992739 oppure il sito Emiliambiente.it.