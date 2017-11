Ruba in chiesa ma viene arrestato. Protagonista un romeno di 52 anni che ieri alle 18.30, durante la messa in San Francesco a Fidenza, ha tentato di rubare 100 euro a un’anziana. La donna però, così come altri fedeli, se ne è accorta e il romeno l’ha spintonata. Nel frattempo sono arrivati i carabinieri di Fidenza che lo hanno arrestato.