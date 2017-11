Va dal figlio per farlo ragionare ma lui lo prende a martellate

Era andato dal figlio per tentare di farlo ragionare e convincerlo a fare pace con la compagna, ma lui, un 25enne, residente in città, incensurato, per tutta risposta è uscito con un martello e ha colpito il padre alla testa e a una mano, mandandolo al Pronto soccorso.

I carabinieri di Fidenza lo hanno così arrestato per maltrattamenti familiari e lesioni. L’episodio è accaduto intorno alle 19 di martedì, in un quartiere della città. (...)

