"Motivi di lavoro", Castellani si dimette da vicesindaco

“Questi come membro della Giunta di Fidenza sono stati anni che porterò sempre nel cuore per quello che mi hanno dato, per quello che ho potuto costruire in collaborazione con il sindaco Andrea Massari, con i colleghi di Giunta e con il Consiglio comunale, a cominciare dal gruppo di maggioranza. Ritengo sia stato un privilegio poter servire la mia città, poter lavorare ad un progetto amministrativo e politico in cui ho creduto ed in cui credo anche oggi, consapevole che questa Amministrazione ha lavorato sodo, ha realizzato molti obiettivi del programma, contribuendo a riattivare la Città. Un progetto che ora, da privato cittadino, continuerò a sostenere, seppur in altri modi, perché possa compiersi e proseguire al meglio”, Giancarlo Castellani commenta così le sue dimissioni dalla Giunta comunale, da vicesindaco, ufficializzate in consiglio Comunale e formalizzate in giornata. Le ragioni, spiegate in un comunicato, sono (in sintesi) per motivi di lavoro.