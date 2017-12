Cesari: "Approvare un odg della minoranza non vuol dire dialogare con Casa Pound"

In una lettera, firmata dal segretario provinciale del Partito Democratico di Parma, Nicola Cesari, viene spiegato come i consiglieri comunali di Fidenza, Colorno e Fontanellato abbiano votato un Ordine del Giorno relativo alla situazione dei ponti sul Po della zona di riferimento. Cesari, spiega come in realtà "siano stati presentati dalle minoranze, “alla rincorsa” dopo il decisivo intervento del Governo e del Parlamento, con lo stanziamento di 35 milioni di euro. La proposta, nonostante questo, è condivisibile. E dunque, perché non votarla? Né, peraltro, è stata presentata dai neofascisti di Casa Pound nei singoli consigli. Il Pd, come testimonia la manifestazione di Como, non ha alcuna apertura nei confronti di Casa Pound, e chiede l'applicazione del reato di ricostituzione del Partito fascista. Votare un odg condivisibile, quand'anche qualcun altro lo avesse copiato dai neofascisti senza dichiararlo, non significa certo riconoscere o dialogare con Casa Pound".