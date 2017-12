Un caso di meningite a Fidenza: si tratta di un professore dell'Itis Berenini

C'è stato un caso di meningite all'Itis Berenini di Fidenza, diagnosticato ieri (domenica): si tratta di un professore di 60 anni. Fortunatamente

di meningite da "haemophilus influenzae", quindi una forma non contagiosa della malattia. Non è necessario per questo fare profilassi a scuola. L'attività del "Berenini" prosegue quindi normalmente.