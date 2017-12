Lavori, il quartiere Europa si è liberato dell'elettrodotto

«Fidenza e il quartiere Europa si sono liberate dell’orrendo elettrodotto che sfregiava la zona residenziale con i suoi 2,1 chilometri di cavi ad alta tensione e i giganteschi tralicci a due passi dalle abitazioni». Così il sindaco Andrea Massari, ha esordito, visibilmente soddisfatto, nell’annunciare che il prossimo 22 dicembre, il transito della corrente ad alta tensione verrà dirottato nel nuovo circuito sotterraneo e i vecchi tralicci e la linea ormai disattivata saranno rimossi nel 2018, come da crono-programma.

«Un risultato vero, misurabile e per il quale abbiamo lottato tanto, affermando un nostro diritto nel corso di un lungo braccio di ferro tecnico e legale con realtà ben più forti di noi. Si potrebbe definire una data storica, il segno più concreto della soluzione ad un problema che non era solo una questione di deturpazione paesaggistica, ma anche una fonte di preoccupazione ambientale per tantissimi fidentini. Basta chiederlo a chi in quella zona aveva comprato casa con la certezza che l’elettrodotto sarebbe stato rimosso e poi, dopo una pessima operazione del Governo nazionale, il 27 febbraio 2009 aveva scoperto che il contratto tra Comune ed Enel di tre anni prima era stato bypassato e di dover convivere a lungo, forse per sempre, con un impianto che nessuno, invece, vorrebbe sulla soglia di casa».

Il sindaco ha spiegato che poteva essere la classica storia italiana: quello che è semplice diventa difficile e al piccolo comune viene offerto solo di arrendersi di fronte ai grandi interessi. «Invece no. Abbiamo ripreso la vicenda, l’abbiamo riportata a Roma nelle sedi ministeriali e abbiamo trovato un accordo legale con Terna, la società proprietaria della rete, uscendo dalla logica del ping pong che avrebbe lasciato tutto al suo posto. Preoccupazioni comprese. L’opera vale 5 milioni di euro, cifra che include tutti gli interventi: spostamento dell’elettrodotto, interramento, smaltimento, servitù delle porzioni di terreno necessarie, ripristino delle strade. A cominciare dal nuovo asfalto in via Togliatti che verrà realizzato nel 2018 con le giuste condizioni meteo, eliminando la pavimentazione provvisoria esistente. L’interramento, che segue il tracciato stradale e non consuma un briciolo di nuovo suolo, è una conquista notevole per il Quartiere Europa, cui si affiancherà nel prossimo anno la realizzazione del progetto “Europa Europa”. Ovvero un piano di gestione delle opere di urbanizzazione nel quartiere e in particolare del sistema del verde. Sistema che poteva contare su 250 mila euro e le cui azioni concrete sono state decise dai cittadini, all’interno di un progetto partecipativo che ha fatto scuola, fortemente voluto da un gruppo di consiglieri comunali che ringrazio per averlo costruito passo passo con l’amministrazione. Progetto che ci impegniamo a concludere, uscendo arricchiti da questa esperienza e dalle sue modalità di gestione». r.c.