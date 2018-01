«No alle donne stecchino». La sera del 13 gennaio la sfilata delle miss «curvy»

La bella miss fidentina Anna Maria Capaldo, sostenitrice del mondo curvy, ha voluto organizzare un evento in città, per trasmettere un messaggio specifico. «Le donne con molte curve – ha spiegato - hanno diritto a potersi vestire in modo eccentrico, elegante, raffinato o all’avanguardia ottenendo l’uguaglianza di genere. Bisogna “allontanare” il paradigma delle donne stecchino e dare spazio alle modelle sulle passerelle che non rispettano le misure standard imposte dal mercato. Ci sono persone soprattutto donne che seguono la mia pagina Facebook, Anna Maria Capaldo Curvy Model, che spesso mi contattano in privato, raccontandomi i loro disagi psicologici e fisici creati dalla realtà di oggi. Io, in primis, ho subito e sofferto anche per questa problematica ma sono arrivata al punto di accettare la mia fisicità seguendo diverse “strade” e oggi sono esempio-modello pronta ad aiutare e sostenere il mondo curvy».

L’evento, organizzato da Anna Maria, si terrà il 13 gennaio, dalle 22, all’ Havana Club, in località Ponte Gambino, via Emilia, Noceto. (Per info 328 - 211 6719). « Colgo l’occasione per ringraziare il titolare Jean Falcone, per la disponibilità» ha aggiunto la Capaldo.

La sfilata di moda curvy precederà la solita serata latina, con ballo caraibico. Condurrà l’evento il comico Peppe Show (monologhista che collabora con alcuni comici di Zelig , Colorado e made in Sud) , Le modelle curvy che sfileranno sono Anna Maria Capaldo ( Miss Very Normal Size 2017 concorso Miss Italia e modella curvy a Detto Fatto su Rai2 ), Mariangela Salmi (Miss Vor concorso Miss Curvyssima) Beatrice Coccioli (modella curvy) e Sara Na (modella curvy). La modella curvy fidentina ha colto l’occasione per ringraziare Passion, negozio di scarpe da ballo di Fidenza,Disco blu di Antonella Botti, Vespamania, Florida Parma fitness & welness eMatteo Manicardi PH fotografo ufficiale.