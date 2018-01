Solari, prime lezioni nella nuova sede

Dopo ben 10 anni di attesa, accompagnati da numerose polemiche, questa mattina sarà inaugurata la nuova sede dell’istituto agrario Solari, in via Croce Rossa, diretto dalla professoressa Luciana Rabaiotti.

E' passato oltre un decennio da quando si è iniziato a parlare della nuova sede del Solari, che adesso potrà accogliere 400 studenti.

E’ organizzata in quindici aule, con tre aule speciali per studenti con disabilità e per studi sull’ecologia) e sette laboratori dedicati alla chimica, alla microbiologia, alle tecnologie alimentari, all’informatica, allo studio delle lingue e alle scienze. Inoltre è stato creato anche il caseificio scolastico.

Tra gli spazi più significativi l’aula magna da 98 posti, la biblioteca, l’autorimessa per i mezzi scolastici e la grande palestra da 700 mq con relativi spogliatoi, servizi igienici e magazzino.

I lavori sono stati realizzati grazie a un finanziamento Inail di circa 7 milioni di euro. In origine l’immobile doveva essere realizzato grazie a contributi di un privato e di enti pubblici.

Nella scuola sono attualmente attivi un corso triennale di istruzione e formazione professionale, che consente di ottenere la qualifica di operatore agricolo o operatore agroalimentare, e un corso quinquennale in servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale.