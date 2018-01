La polizia municipale ritrova un'auto rubata a Salso

La Polizia Municipale di Fidenza ha ritrovato abbandonata in una via semi-centrale della città un’auto risultata poi rubata i primi di dicembre nel territorio di Salsomaggiore. L’auto, che era ferma da tempo, "è stata sottoposta a verifica nell'ambito delle attività di controllo sui veicoli che gli operatori della Municipale effettuano non solo in orario di lavoro, ma anche fuori servizio", fa sapere la polizia municipale in una nota.

E' stato informato il comando dei Carabinieri, quindi il legittimo proprietario, il quale, un po’ incredulo, ha potuto recuperare la propria auto. “Questo bel risultato – commenta l'Amministrazione comunale - ci conferma ancora una volta che la strada per una maggiore sicurezza urbana passa necessariamente da un costante controllo del territorio. Attività che gli agenti della Polizia Municipale, che ringraziamo, svolgono con grande determinazione e diligenza”.