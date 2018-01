La giovane fidentina Federica Maestri, ha partecipato ieri, alla trasmissione L’Eredità, andata in onda su Rai Uno e condotta da Fabrizio Frizzi. La concorrenza borghigiana ha ben figurato arrivando sino al duello finale, e perdendo sulla domanda del vulcaniano Spock, cedendo così solo in ultimo, al campione in carica, Ivan. Frizzi si è complimentato per la bella sfida di Federica, con la quale ha scherzato per la sua «erre» tutta fidentina.