Rete informatica ferma venerdì 19 e sabato 20 gennaio in Comune a Fidenza

Venerdì 19 e sabato 20 gennaio la rete informatica del Comune di Fidenza verrà staccata per consentire la sostituzione di un disco fisso danneggiato a seguito di un blackout elettrico avvenuto a fine dicembre scorso.

Lo dice una nota del Comune, che prosegue:

A seguito del problema si è reso necessario spegnere alcuni server, tra i quali anche quello che pubblica l'Albo pretorio che da allora non risulta consultabile dal sito del Comune di Fidenza.

I lavori programmati per il 19 e 20 gennaio ripristineranno la piena funzionalità dei server del Comune e, di conseguenza, di tutti i servizi ad essi associati.

Si informa pertanto la cittadinanza che nei due giorni di intervento molti servizi, in particolare quelli erogati dal Punto Amico e dall'Anagrafe, potranno risentire del blocco totale della rete.

In ogni caso si conferma la regolare apertura di tutti gli uffici comunali e si invita pertanto chi avesse bisogno urgente a recarvisi negli usuali orari di apertura al pubblico.