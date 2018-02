E' un mistero la scomparsa di Serhiy

Nessuna notizia è arrivata alla compagna e agli amici dopo la sua scomparsa. Sono disperati e non hanno ancora smesso di cercarlo dappertutto: Serhiy Burdenyuk, origine ucraina, 40 anni, residente a Salso, manca da casa dallo scorso 13 gennaio.

Nessuno lo ha più sentito da allora e anche il suo cellulare da quel momento è spento. Il giorno prima di sparire aveva lavorato normalmente, in una lavanderia di Soragna, poi una collega lo aveva accompagnato in macchina, lasciandolo vicino al Conad di Fidenza. E lì si sono perse le tracce. La convivente e gli amici hanno iniziato a telefonargli e a cercarlo presso i conoscenti, ma niente. Serhiy è sparito nel nulla.

A questo punto è andato in scena il consueto, triste copione tipico di questi casi, in cui parenti, amici, vicini cercano di ipotizzare i motivi di un'eventuale scomparsa volontaria, oppure, con ancora maggiore preoccupazione, le cause di una sparizione dovuta a un fattore esterno e non certo favorevole. E se il destino avesse giocato un ruolo imponderabile, un incidente, un imprevisto, una fatalità tali per cui Serhiy non sia riuscito a chiedere aiuto? Un mistero. Che il passare dei giorni non aiuta a risolvere.

«Serhiy se leggi questo appello – lo pregano ora la convivente e gli amici – ti chiediamo con tutto il cuore di farti sentire, perché siamo molto preoccupati. Facci sapere che non ti è successo nulla e che stai bene. Torna e se ci sono problemi si risolvono insieme. Tutti ti aspettano». La compagna e gli amici si rivolgono anche agli ospedali se avessero fra i pazienti ricoverati il quarantenne, che magari potrebbe versare in stato confusionale.

La denuncia della sua scomparsa è già stata presentata ai carabinieri di Salso. Chiunque avesse notizie di Serhiy Burdenyuk o lo avesse avvistato da qualche parte, può mettersi in contatto con i carabinieri di Salso.

Intanto anche sul sito della trasmissione «Chi l’ha visto?» è stata postata la sua scheda con l'indicazione della statura (1,80), il colore degli occhi (verdi), dei capelli (castani). Altri dettagli: «E' probabile che indossasse un cappellino scuro con visiera. Ha lasciato a casa il passaporto. Dovrebbe avere con sé un cellulare smartphone che risulta spento».