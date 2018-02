San Donnino d'oro: Pietro e Camilla campioni di altruismo

Pietro Ferri e Camilla Zoni sono i vincitori del San Donnino d’oro 2018. La trentaduesima edizione della manifestazione (pensata per premiare chi porta avanti valori come altruismo e solidarietà) si è tenuta nel salone multimediale dell’oratorio di San Michele alla presenza di autorità e di un numeroso pubblico. La giornata è stata allietata dalla corale Laeti Cantores di Marina di Carrara, diretta dal maestro Marco Lazzarini.

Ha presentato la manifestazione Matteo Fassa, mentre hanno collaborato all’organizzazione Luca Pollastri e l’insegnante Tiziana Bandini, insieme a Isabella Bonvini e Serena Cacciali. Pietro Ferri, della classe terza della scuola primaria Maddalena di Canossa, è stato premiato per «la sua disponibilità a stare con i compagni e a partecipare attivamente a tutte le iniziative ed esperienze del gruppo classe di appartenenza, per il sapere essere silenzioso e discreto, sapere mettersi a disposizione nei momenti di difficoltà».

Camilla Zoni, invece, della classe prima del liceo scientifico, per «la partecipazione attiva alle proposte relative ai bambini, l’attività di catechista per gli alunni della classe seconda della scuola primaria, la collaborazione-organizzazione-esecuzione dei giochi, il rapporto sensibile con i piccoli e i bisognosi». Il San Donnino d’oro è andato anche alla corale Pueri Cantores della Cattedrale per «la disponibilità gratuita nelle celebrazioni liturgiche e nei concerti, con le prove musicali una o più volte alla settimana, l’apertura ad accogliere i nuovi membri e il loro inserimento nel gruppo, la partecipazione con entusiasmo a concerti con finalità benefiche, la sua attività in ambito ecclesiastico». E’ stata inoltre fatta una segnalazione speciale per il dottor Giorgio Morini di Salsomaggiore «per aver scoperto, in Africa, nel 2012, popolazioni bisognose di aiuto e di riscatto in una zona sottosviluppata del Kenya, dove si sta prodigando per realizzare una struttura per bambini e famiglie che necessitano di sostentamento e di opportunità di vita e di futuro».