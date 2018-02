Rubano vestiti per 1.200 euro: arrestati due fratelli "in trasferta" da Tortona

Due romeni residenti in Piemonte hanno cercato di rubare capi di abbigliamento da uomo in due negozi del Fidenza Village ma sono stati bloccati e arrestati dai carabinieri.

Ieri sera i carabinieri dell’aliquota Radiomobile della Compagnia di Fidenza arrestato due fratelli di origine rumena domiciliati a Tortona (Alessandria), di 31 e 26 anni, per furto aggravato di capi d’abbigliamento. I due, assieme ad un terzo complice su cui si stanno svolgendo accertamenti, nel tardo di pomeriggio di ieri hanno raggiunto il Fidenza Village e, usando una borsa modificata per eludere i sensori all'uscita dei negozi, hanno rubato merce in due dei punti vendita. Il bottino: 25 capi di abbigliamento griffato per un valore complessivo di poco superiore ai 1.200 euro.

L’atteggiamento dei due non è passato inosservato al personale della vigilanza del Fidenza Village, che ha contattato il 112. I militari dell'Arma hanno bloccato il gruppetto prima che potesse dileguarsi, recuperando la refurtiva.

I due arrestati sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza del Comando della Compagnia di Fidenza in attesa del processo per direttissima. Al terzo sospettato, in attesa di raccogliere ulteriori indizi a suo carico circa un tentativo di furto commesso nella stessa fascia oraria, è stato notificato l’avvio del procedimento amministrativo del rimpatrio con foglio di via obbligatorio del Questore di Parma.