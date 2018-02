Nuovo look e accesso wi-fi per la stazione di Fidenza

Nuovo look per la stazione ferroviaria di Fidenza, dopo un intervento di riqualificazione e ammodernamento, seppur nel rispetto dell’impianto architettonico originario dell’edificio. L'intervento è stato realizzato da Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), con un investimento di circa 5 milioni di euro.

I lavori sono stati illustrati questa mattina dall’assessore alle Infrastrutture e Trasporti della Regione Emilia-Romagna Raffaele Donini e dal direttore produzione Emilia-Romagna di Rfi Luca Cavacchioli, insieme al sindaco Andrea Massari.

Affacciato su piazza della Repubblica, lo storico edificio è ritornato al suo colore originale – il Giallo Parma – nell’ambito di un progetto condiviso con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Parma e Piacenza. Completano gli interventi la sostituzione degli infissi e il rifacimento del tetto.

Novità anche sulle banchine. Ora tutti i marciapiedi sono alti 55 centimetri - lo standard europeo previsto per i servizi ferroviari metropolitani – e attrezzati con percorsi tattili per garantire una migliore fruibilità della stazione. Accuratamente restaurate anche le pensiline, mentre sono parte di un precedente intervento i tre ascensori di collegamento con i marciapiedi dei binari, il restyling della biglietteria e gli spazi per l’attesa.

Ad aumentare la percezione di sicurezza e comfort contribuisce il nuovo impianto di illuminazione di tutte le aree aperte al pubblico, con luci a led ad alta efficienza energetica.

Anche nella stazione di Fidenza, inoltre è diventato più semplice accedere al wi-fi e connettersi al web. Dallo scorso dicembre, infatti, nello scalo fidentino è disponibile il servizio Wi-Fi Station, che consente di restare sempre connessi e accedere anche alle informazioni utili per il viaggio. Per collegarsi è sufficiente selezionare la rete Wi – Fi Station e inserire il proprio numero di telefono. Il codice d’accesso e il link al portale saranno inviati con un sms.