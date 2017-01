E' un signore che a 25 anni dirigeva «Duel» e quando non ne aveva ancora compiuti 30 «Lo squalo». Un tizio che ha vinto due Oscar come miglior regista, uno che ha raccontato e fatto la Storia: e ha messo le ali anche alle biciclette. Uno che se dovesse spiegare cosa vuole fare adesso direbbe così: «Quello che faccio sempre: cercare una bell a storia. Comincia tutto da lì».

Ama i sogni, ma anche le favole, Steven Spielberg che, sceso da «Il ponte delle spie», ha girato con «Il GGG- Il grande gigante gentile» «una sto ria sull'abbracciare le differeze».

Tenero incontro tra due diversi, un gigante buono (e vegetariano...) e un'orfanella, esclusi e rifiutati dalle rispettive «società», lei sola e insonne nel mondo crudele degli uomini, lui, mosca bianca nella tribù dei mangiatori di bambini (tranquilli: non ci sono riferimenti politici...), il film è la trasposizione per lo schermo (ultimo lavoro della sceneggiatrice Melissa Mathison, recentemente scomparsa) di un classico (più nei Paesi anglosassoni che da noi a dire il vero) di Roald Dahl (lo stesso de «La fabbrica di cioccolato» e «James e la pesca gigante»), di cui coglie la magia rendendola tangibile.

Tutto giocato sulle dimensioni (grazie alla performance capture, Mark Rylance, premio Oscar per «Il ponte delle spie», si trasforma in un corte-

se omone alto 7 metri) e sul lirismo di un «mostro» che non è tale, il film è però decisamente vietato ai maggiori di 12 anni anche se finirà per commuovere pure qualche adulto: il regista di «Salvate il soldato Ryan», al primo film con la Disney, sa divertire (l'incontro del gigante con la regina di Inghilterra), ma non affila troppo le armi. Ribadendo però che la magia porta speranza: «E per me la speranza è tutto». fil. m.

Giudizio: 3 stelle su 5

SCHEDA

REGIA: STEVEN SPIELBERG

SCENEGGIATURA: MELISSA MATHISON DALL'OMONIMO LIBRO DI ROALD DAHL

FOTOGRAFIA: JANUSZ KAMINSKI

INTERPRETI: MARK RYALNCE, RUBY BARNHILL, PENELOPE WILTON, REBECCA HALL, PENELOPE WILTON

Usa 2016, colore, 1 h 57'

GENERE: FANTASTICO

DOVE: THE SPACE BARILLA CENTER

E THE SPACE CAMPUS