Parma Beach Arena, il tempio degli sport da spiaggia

Praticare gli sport da spiaggia tutto l’anno. Nella nostra città da oggi è possibile, in un ambiente moderno, tecnologico e confortevole: la Parma Beach Arena, struttura inaugurata ieri pomeriggio nel parco della piscina comunale di Moletolo.

L’impianto è stato realizzato, nel giro di un mese e mezzo, grazie all’importante investimento della Coopernuoto.

Tante le attività che potranno essere ospitate all’interno della struttura e che saranno coordinate da Beach Academy, società specializzata nella promozione delle discipline sportive da spiaggia: beach volley e beach tennis, ma anche beach soccer, beach rugby, beach fitness e foot volley.

Da settembre a maggio, la Parma Beach Arena si presenterà sotto forma di una pressostruttura di ultima generazione, caratterizzata al proprio interno dai circa 1.000 metri quadrati di sabbia silicea, sottoposta ad un particolare trattamento in grado di ridurre la polvere, un’operazione resa possibile grazie ad un sistema di irrigazione.

La sabbia sarà quindi riscaldata mediante un innovativo impianto sotterraneo: in questo modo, anche nei mesi autunnali ed invernali, gli sportivi avranno la possibilità di giocare a piedi nudi. Il tunnel che conduce direttamente agli spogliatoi e le lampade a tecnologia led che riducono il consumo di energia, gli altri elementi che esaltano la funzionalità dell’impianto. Nel periodo estivo la pressostruttura verrà rimossa e le diverse discipline potranno essere praticate nella loro dimensione naturale, ovvero all’aperto.

«Volevamo ampliare l’offerta già presente all’interno del nostro impianto: abbiamo così deciso di puntare con decisione verso quelle discipline che hanno una certa attinenza con l’acqua e che risultano in forte espansione» ha sottolineato Gianluca Gualdi, presidente della Coopernuoto.

«La Parma Beach Arena è un vero tempio degli sport da spiaggia, che sarà messo a disposizione di tutta la città e dei comuni limitrofi - ha aggiunto Stefano Roncarati della Beach Academy -; questi spazi saranno aperti ai singoli appassionati che decideranno di frequentare i corsi, nonché alle società sportive che vorranno creare nuove sezioni dedicate alle discipline tipicamente estive. Credo che il territorio aspettasse da tempo una simile struttura...».

Alla Parma Beach Arena, il volley si avvarrà delle professionalità della Beach Volley Academy, prestigiosa scuola italiana guidata dall’ex commissario tecnico della nazionale russa Gianni Mascagna. Per quanto riguarda il beach tennis, invece, la crescita degli atleti sarà affidata alle mani esperte di Claudio Bombardi, ex campione italiano over 40 di questa disciplina.