Biberon e specchi "smart": la salute diventa hi tech

Un biberon che controlla la crescita del bebè, un orologio che esegue l'elettrocardiogramma, uno specchio che fa il check up sullo stato della pelle, uno spazzolino da denti che avverte dove bisogna rimuovere la placca. Ossia, quando la tecnologia è al servizio della salute non solo nei grandi macchinari ospedalieri, ma nei piccoli dispositivi di uso quotidiano e personale.

Quelle appena citate sono alcune delle novità presentate alla fiera Ces (Consumer technology association), la principale rassegna sull'elettronica che si è tenuta la scorsa settimana a Las Vegas, in tema di benessere. Se avranno successo o meno lo dirà il mercato. Intanto è utile vedere come si stanno muovendo le grandi multinazionali per catturare un pubblico sempre più attento alla salute e al monitoraggio costante dei propri parametri vitali.

Il biberon «smart»

La piattaforma «uGrow», messa a punto da Philips, si configura come un pediatra virtuale: unisce i dati del monitor per i neonati, del termometro a infrarossi, del biberon «smart» che tiene conto di quantità e temperatura del latte, a quelli forniti dai genitori su sonno e poppate, elaborando un profilo personalizzato e dando anche consigli in caso di problemi. Altri due dispositivi promettono di rendere anche il parto e l'allattamento più semplici grazie alla tecnologia. L’azienda statunitense Bloomlife ha presentato un monitor indossabile che registra le contrazioni, d’aiuto per capire quando è il momento di andare in ospedale per il parto. Molto apprezzato dalle donne che non possono perdere troppo tempo per l'allattamento sarà anche Willow, un tiralatte che si nasconde nel reggiseno.

Lo spazzolino «detective»

Sempre dall’azienda olandese a Las Vegas sono state presentate una app che dà indicazioni su come ridurre il rischio cardiovascolare e uno spazzolino «detective» che, sulla base dei dati dei sensori interni, scova la placca, dà consigli sulla tecnica con cui si lavano i denti a analizza l’alito per monitorare la salute orale.

I nuovi smartwatch

I nuovi smartwatch e fitness tracker sono in grado non solo di monitorare l'attività fisica ma anche di fare l’elettrocardiogramma e determinare alcuni parametri corporei come la massa grassa. Il migliore, premiato con l’Innovations Award, è quello di InBody, che unisce tutti i dati per fornire un indicatore del rischio cardiovascolare.

La bilancia che conta le calorie

Un’altra novità nel campo della salute e dell’alimentazione è l’arrivo dei sensori «Scio», veri e propri mini spettrometri a infrarossi in grado di analizzare gli alimenti. Tra i dispositivi presentati al Ces questi sensori, capaci di stabilire calorie e percentuale di grassi, proteine e acqua, sono presenti in una bilancia di Terraillon e in uno smartphone di Changhong.

La lampada della buonanotte

Sempre dalla casa francese arriva una lampada che promette sonni di qualità. «Grazie a quattro sensori di temperatura, umidità, rumore e luminosità - spiega un comunicato di presentazione - Homni analizza l’ambiente in cui si dorme, e aiuta l’utilizzatore a capire cosa minaccia la qualità del sonno».

Fra le novità nel campo premiate con l’Innovation Award c'è anche Rapael, un guanto per la riabilitazione motoria della mano. Grazie ai suoi sensori e giroscopi gli esercizi possono essere visualizzati sotto forma di giochi su uno schermo, rendendo la riabilitazione più sopportabile.

Lo specchio «dermatologo»

A Las Vegas è stata presentata anche la versione evoluta di HiMirror, uno specchio capace di fare una analisi della pelle attraverso una semplice fotografia per dedurne il tipo, la presenza di eventuali danni, contarne i pori e le lentiggini, per poi suggerire prodotti e accorgimenti per porre rimedio e per un trucco perfetto. Il dispositivo, che costa 259 dollari nella versione plus, funziona in coppia con HiSkin, un altro gadget che appoggiato sulla pelle ne può fare l’analisi approfondita.

«Insieme questi dispositivi- spiega un comunicato stampa - danno accesso a informazioni che prima si potevano ottenere solo con una visita dal dermatologo».