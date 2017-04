Pulizie di primavera salutari

Monica Tiezzi

Primavera: voglia di liberarsi del grigiore dell'inverno, di lasciar entrare in casa luce e colori. È il periodo delle amate-odiate pulizie: faticose, ma in grado di regalarci una casa rinnovata e linda. Attenzione però a non esagerare con detersivi e deodoranti per l'ambiente. Si corre il rischio, più che di cacciar via lo sporco, di riempire la casa di inquinanti chimici.

È una delle indicazioni che arrivano dal Gruppo di studio nazionale sull’inquinamento indoor dell’Istituto superiore di sanità (Iss), che ha realizzato un opuscolo su come migliorare l’aria delle nostre case e ridurre il loro inquinamento. Fra i consigli: cambiare spesso l’aria della casa aprendo le finestre più lontane dalle strade trafficate; non fumare negli ambienti domestici; fare attenzione a stufe e caminetti a legna; pulire regolarmente i filtri dei condizionatori. La casa, dove si trascorre la maggior parte del tempo, è infatti - fanno notare i ricercatori dell'Istituto superiore di sanità - il luogo dove si concentrano molte sorgenti inquinanti: materiali da costruzione, vernici, solventi, colle, arredi, mobili e tappezzerie, detergenti per casa e persona, disinfettanti, insetticidi, antitarlo e antiparassitari, stufe e camini a legna o altre biomasse, fumo di sigaretta.

Composti organici volatili (come acetone, naftalina, trielina, formaldeide, canfora), acidi (muriatico, candeggina, disgorganti), basi (ammoniaca, soda), polveri, prodotti derivanti dalle combustioni (monossido di carbonio, ossido di azoto), umidità, muffe, acari, allergeni sono alcuni dei principali inquinanti chimici e biologici dell'aria delle nostre case.

Ecco allora i consigli degli esperti di inquinamento domestico per evitare che le mura domestiche si trasformino in una «camera a gas».