Un logo per "Parma da vivere": premiazione il 23 febbraio al Labirinto della Masone

Il Labirinto della Masone ospiterà il 23 febbraio alle 18 la premiazione del concorso creativo lanciato da “Parma Da Vivere”, la pagina social nata per promuovere le eccellenze del Parmense. Una nuova sfida – dopo il contest del settembre scorso dedicato alla fotografia – aperta a tutti per proporre un nuovo logo che caratterizzi le bellezze di Parma e provincia.

Fino a fine mese è possibile proporre un logo per internet e la carta stampata, un segno distintivo che contraddistingua Parma e dintorni: può essere un marchio monogrammatico (PdV), oppure pittografico (figurativo) o ancora il nome per intero “Parma Da Vivere”, abbinato ad un altro “segno” che si ritiene opportuno. Ampia libertà espressiva, dunque, per promuovere la città e il suo territorio fatto di arte, cultura, storia, personaggi illustri, monumenti, prodotti enogastronomici e incantevoli paesaggi naturalistici.



Le proposte di logo vanno spedite in formato pdf o jpeg in buona risoluzione via mail a parmadavivere@gmail.com – inserendo nominativo e contatto telefonico – e una commissione valuterà i loghi pervenuti entro il 31 gennaio e decreterà il vincitore/vincitrice della sfida. Possono essere inviate anche più proposte, singolarmente o in equipe nominando un capofila. Le idee presentate saranno valutate con insindacabile giudizio dalla commissione.

Franco Maria Ricci, editore e designer, sarà il presidente di giuria e assegnerà il premio durante un evento pubblico in programma giovedì 23 febbraio all’interno del Labirinto della Masone, al quale saranno invitati tutti i partecipanti e le aziende sponsor. A fianco del padrone di casa saranno Nunzio Garulli, docente e vice preside del Liceo Artistico Toschi di Parma, Andrea Begani, socio fondatore e creativo dell'agenzia pubblicitaria e di comunicazione Area Italia di Parma, Sandro Capatti, fotoreporter agenzie Ansa e Fotogramma, Mirella Mutolo, tecnico in marketing turistico e territoriale e Francesca Caggiati, giornalista specializzata in marketing turistico e territoriale, creatrice del contest.



Questi i premi in palio che andranno al vincitore/vincitrice: un buono del valore di 150 euro per l'acquisto di materiali, corsi o quant'altro offerto da Derpit; una cassetta di colori in legno made in Italy Polycolor acrilico della marca Maimeri (10 colori assortiti 20 ml, 1 tubetto di bianco di titanio 60 ml, 3 pennelli sintetici, 1 spatola per pittura, 1 panno in cotone) offerto da Belle Arti Marchesi; un pacchetto di prodotti stampati con il proprio nome e professione (250 biglietti da visita, 100 cartoline promozionali e 100 segnalibri) offerto da Carpediem; una stampa di logo o progetto grafico su tavola di legno nel formato 30x40 offerto da Foto di Legno; un abbonamento annuale alla rivista Exibart.onpaper offerto da Exibart e un abbonamento annuale alla rivista Il Fotografo offerto da Sprea Editore; un portamine Spalding & Bros madreperla verde con astuccio in pelle per giacca; una penna roller Spalding & Bros colore alluminio; un'agenda giornaliera Cangini & Filippi offerta dalla Casa del Geometra di Fidenza e un abbonamento annuale alla rivista americana Art Design, pari ad un valore commerciale attorno ai 750 euro.

L'iniziativa ha ottenuto il patrocinio della Provincia.