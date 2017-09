Incidente verso le 21 sulla A1, poco dopo il casello di Parma (in direzione Milano): il tamponamento riguarda tre auto. Sul posto ambulanze e automedica del 118: quattro i feriti, di cui tre gravi, trasportati all'Ospedale Maggiore. L'autostrada è rimasta bloccata per diverso tempo, poi il traffico è ripreso ma ci sono ancora lunghe code.

Autostrade per l'Italia consiglia di utilizzare l'uscita di Terre di Canossa-Campegine e proseguire sulla Via Emilia rientrando a Parma Ovest sulla A15.

Pomeriggio: un altro incidente e traffico intenso

Pomeriggio da dimenticare, sull'A1, nel tratto che attraversa la nostra provincia. In primis per un incidente all'altezza di Fontanellato alle 17, con due feriti di media gravità, tra Parma e Fidenza, verso Milano. Inevitabile una lunga coda che ha raggiunto anche gli 8 km. Ci si è messo poi il traffico intenso, a creare tre code, una all'altezza del casello di Fidenza, l'altra vicina al casello di Parma, e l'altra tra Fidenza e Fiorenzuola, sempre in direzione Milano.