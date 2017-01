Fiazza: «E' sbagliato aprire le porte a chi non ha diritto di restare da noi»

«A tutt’oggi non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione sul 24enne afghano Abdul Wahed Ahmadzaihe: ormai da un mese si è allontanato dalla struttura gestita da Svoltare Onlus a Torchio di Fontevivo. Nessuno sembra preoccuparsi delle sue sorti: né chi lo ha accolto né chi si è assunto la responsabilità di assegnarlo ad una comunità, chiamata, di fatto, a farsene carico». Tommaso Fiazza, sindaco leghista di Fontevivo, torna sul caso del richiedente asilo che lo scorso 9 dicembre è uscito dalla casa del Torchio, dove era alloggiato con altri 9 migranti assegnati all’associazione Svoltare Onlus, e di cui da allora non si è più avuta nessuna notizia.

«Le uniche informazioni che abbiamo avuto sono relative alla revoca dell’accoglienza e dello status di richiedente asilo e alla segnalazione del fatto alle forze dell’ordine - prosegue Fiazza -. Dove sia e cosa stia facendo nessuno lo sa. E’ questa la sicurezza che possiamo garantire ai cittadini? No, questo è semplicemente il risultato sbagliato dell’aprire le porte a tutti e del consentire, a causa di lungaggini burocratiche, di rimpalli tra soggetti diversi e di interessi economici che non sono neanche tanto difficili da individuare, che persone che non ne hanno diritto restino in Italia, a carico dei contribuenti».

Ancora una volta l’esponente del Carroccio si scaglia contro i tagli del Governo alle risorse dei Comuni: scelte che, a suo dire, stridono con le cifre stanziate per l’accoglienza. «E’ un peso economico e sociale a cui oggi non possiamo più fare fronte visto che quasi tutti i Comuni sono messi dallo Stato nella condizione di non riuscire a garantire l’aiuto che dovrebbero ai cittadini in difficoltà mentre le nostre tasse sono usate per finanziare programmi scriteriati di pseudoaccoglienza. Il mese scorso la Prefettura di Parma ha emesso un bando per affidare, dal 1 febbraio al 31 dicembre prossimi, ben 1700 stranieri richiedenti asilo: 850 nel Distretto di Parma, 391 nel Distretto di Fidenza, 289 nel distretto sud-est e 170 nelle Valli Taro e Ceno. Sarebbe bene che la Prefettura tenesse in considerazione che in tutti i comuni della Bassa Parmense c'è già un alto tasso di immigrati regolari, ai quali un’amministrazione comunale deve dare la priorità per consentire una migliore integrazione». La cifra stanziata per il 2017 è di 23 milioni e 443mila euro complessivi, che però Fiazza contesta: «Sono soldi che dovrebbero essere usati per sostenere i cittadini italiani e gli stranieri regolari che sono in difficoltà reale invece che gente che, in buona parte, si scoprirà non avere alcun diritto a rimanere qui e per cui dovremo spendere ancora per il loro rimpatrio. Ogni anno si scoprono storie di anziani che si ammalano perché non hanno i soldi per la bolletta del gas o le medicine e che, per pudore, preferiscono affrontare rinunce proibitive. Vogliamo dire forse che un anziano che ha pagato pochi contributi o un disabile, a cui oggi vengono assegnate pensioni ridicole, ha meno diritti di un extracomunitario che arriva nel nostro Paese per cercare un guadagno facile? Non credo che nessuno possa farlo. E’ ora di aprire gli occhi e rendersi conto che non possiamo più reggere numeri di questo tipo, continuando a rinunciare a servizi che ci spettano di diritto in nome di una solidarietà di facciata».