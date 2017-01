Da oggi più sicuri in campo i 120 atleti del Fraore

Il campo da calcio di Pontetaro sarà presto dotato di un defibrillatore semiautomatico per aumentare la sicurezza dei giovani atleti, dei loro allenatori e anche degli spettatori. Un presidio importante donato dalla ditta GM Autospurgo di Parma al Gs Fraore, società che gestisce l’impianto comunale.

La consegna è avvenuta in municipio a Fontevivo dove, davanti al sindaco Tommaso Fiazza, il presidente del Gs Fraore Gianni Biselli ha ricevuto dalle mani di Michele Giuffredi il prezioso presidio sanitario. «E’ un regalo che viene fatto agli oltre 120 atleti, dall’annata 2008 agli Amatori, che ogni settimana si allenano e giocano sul campo di Pontetaro - ha detto Biselli con riconoscenza - Già due dei nostri dirigenti saranno presenti al primo corso organizzato dalla Croce Rossa di Pontetaro per imparare ad utilizzarlo al meglio, e altri parteciperanno ai prossimi appuntamenti».

Il defibrillatore è stato acquistato «per ricordare, con un gesto utile, Giacomo Giuffredi, uno dei due fondatori dell’azienda, morto improvvisamente a febbraio dell’anno scorso a 68 anni - ha spiegato Michele Giuffredi, che oggi porta avanti l’attività con gli altri soci -. Nel Fraore gioca uno dei nipoti di Giacomo e quindi abbiamo scelto di donarlo al gruppo sportivo. Con la speranza che non debba mai essere utilizzato».

Il dono è stato apprezzato dall’amministrazione comunale che da oggi può vantare un altro impianto sportivo «coperto» sull’emergenza cardiocircolatoria.

«E’ stato un gesto tanto bello quanto inaspettato - hanno sottolineato Fiazza e l’assessore allo sport Enrica Cavazzini - A nome di tutti i calciatori fontevivesi ringraziamo la GM Autospurgo che ci consentirà di installare un altro defibrillatore in una zona frequentata non solo da giovanissimi. Cogliamo l’occasione per invitare tutti i giocatori, le famiglie e i tifosi a contattare la Croce Rossa di Pontetaro per iscriversi ai prossimi corsi gratuiti per l’utilizzo dei Dae: più siamo e maggiori saranno le possibilità di poterli usare correttamente nel caso debbano servire».