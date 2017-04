Violenza sulle donne: passa il documento con progetti specifici

Approvato all’unanimità dal consiglio comunale l’ordine del giorno presentato dai consiglieri Lucia Mirti e Fabio Moroni contro le discriminazioni e la violenza sulle donne.

Un documento che prevede, come ha spiegato la stessa Mirti, «l’attivazione di progetti specifici di prevenzione, diffusione degli strumenti esistenti a disposizione e di sensibilizzazione verso la cittadinanza, soprattutto verso i giovani studenti del nostro territorio, in collaborazione con Asp, con le associazioni di volontariato, con la scuola, con gli oratori e le associazioni sportive che vorranno collaborare».

La violenza contro le donne è un fatto troppo diffuso, come ha ricostruito la Mirti durante la presentazione: «Nella nostra regione ci sono stati 11 casi di femminicidio (di cui 4 solo a Parma) e 4 tentati femminicidi. A Parma sono state ammazzate in 10 anni 14 donne, di cui 4 solo nell’ultimo anno. Crediamo che celebrare la giornata internazionale della donna solamente con corsi di autodifesa personale, per quanto possano essere utili, siano azioni che non colgono il vero nocciolo del problema, che è quello del rispetto verso le donne e della relazione equilibrata tra uomini e donne. E che comunque vadano accompagnate anche da altre azioni di prevenzione, a partire dall’educazione e dalla formazione dei giovani, con attività da svolgere nelle scuole, nelle associazioni di volontariato e sportive, negli oratori e dovunque i ragazzi si ritrovino, anche per diffondere la conoscenza degli strumenti normativi ed i presidi che ci sono sul territorio per donne vittime di violenza, che non sono conosciuti da tutti».

Con l’approvazione dell’ordine del giorno, l’amministrazione si impegna, tra le azioni previste, a sollecitare Asp ad attivare nel Comune di Fontevivo attività di sensibilizzazione secondo quanto previsto nella convenzione con il Centro Antiviolenza, e a prevedere la possibilità di costituzione del Comune di Fontevivo come parte civile negli eventuali processi per casi di violenza di particolare impatto e rilevanza sociale nella vita della comunità.