Questa mattina verranno effettuati lavori urgenti alla centrale di Priorato di Fontanellato, non gestita da Iren, che fornisce acqua alla rete di Fontevivo e Pontetaro, oltre che ad altri comuni della Bassa. L'erogazione dell'acqua a Fontevivo, Pontetaro e zone limitrofe è momentaneamente sospesa.



I lavori alla centrale di Priorato sono tuttora in corso e la normale erogazione dell’acqua verrà ripristinata nel tardo pomeriggio, salvo imprevisti.



Iren si scusa per gli involontari disagi e ringrazia i cittadini per la collaborazione.