Schianto poco prima delle 7 tra un furgone e una bicicletta in zona Interporto a Fontevivo. le cause dell'incidente sono ancora in via d'accertamento. Ad avere la peggio è stato ovviamente il ciclista, che è stato sbalzato a terra ed ha riportato ferite di media gravità. E' stato trasportato al Maggiore da un'ambulanza del 118, dove si trova ricoverato.