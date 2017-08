Il sindaco: «Non aprite la porta ai falsi dipendenti comunali»

Allarme truffe a Fontevivo. A mettere in allerta i cittadini è stato il sindaco Tommaso Fiazza che, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni, ieri ha deciso di utilizzare i social network per invitare i suoi tanti contatti ad avvisare i famigliari e i vicini di casa.

«Sta girando un’auto con a bordo due persone che si spacciano per dipendenti comunali con l’intento di entrare nelle case. Non aprite assolutamente e segnalate subito alle forze dell’ordine» è stato il monito del primo cittadino. Una truffa, che insieme a quella dei tecnici del gas, sembra essere tornata in auge, con gente senza scrupoli pronta ad abbindolare perlopiù persone anziane che vivono sole utilizzando subdoli sistemi.

A Fontevivo, come sottolineato da Fiazza, due persone sono state notate aggirarsi nel pomeriggio tra le vie della frazione di Case Rosi, ma l’auto con cui erano arrivate nella frazione era stata parcheggiata troppo lontano perchè chi ha segnalato la presenza sospetta riuscisse a leggerne la targa. Qualche notizia in più potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza posizionate sull’unica via di accesso al centro abitato. le stanno controllando gli agenti della Polizia Locale che, guidati dal comandante Andrea Volpi, hanno cercato i due nella zona, purtroppo senza successo.

Martedì scorso però un colpo è riuscito, vittime due anziani di Pontetaro a cui sono stati rubati i gioielli, nonostante la presenza in casa della badante. La settimana prima della visita dei truffatori erano stati fatti in casa lavori di manutenzione, fatto che ha contribuito a rendere più credibile il racconto dei balordi, arrivati vestiti con pettorina gialla, carpetta, due borse di attrezzi e casco da cantiere.

«Nessun tecnico del Comune sta effettuando sopralluoghi, e nessuna procedura dei nostri uffici prevede visite a domicilio senza che vi sia stata prima una comunicazione del Comune - spiega Fiazza - Anche per quanto riguarda i presunti tecnici delle aziende che gestiscono i servizi, nessuno ha la necessità di entrare nelle abitazioni se non contattati dagli utenti».

In riferimento alla scusa, spesso usata dai truffatori, di presunti pericoli nelle case, «il sindaco è il primo responsabile della salute pubblica. Se fosse vero, sarebbe stata mia premura arrivare con i tecnici e con gli uomini della nostra Municipale» dice Fiazza. Che stila un elenco dei comportamenti da tenere: «Tenere occhi e orecchie ben aperti, non aprire le porte agli sconosciuti nemmeno se si presentano come mandati dal Comune, avvisare tutte le persone anziane di questa nuova modalità di truffa».

Come hanno ricordato più volte gli uomini delle forze dell’ordine durante gli incontri di prevenzione che vengono periodicamente organizzati sul territorio, l’importante, in questi casi, è non far entrare nessuno in casa, cercare di osservare bene chi si presenta alla porta e, possibilmente, annotare il numero di targa del mezzo su cui si muove. Quindi chiamare le forze dell'ordine e riferire quanti più dettagli possibile in modo da agevolare il lavoro di ricerca e di identificazione dei potenziali truffatori. «Anche a costo di sembrare maleducati, meglio chiudere la porta e telefonare immediatamente al 112».