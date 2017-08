Guasto a una condotta: Bianconese e Ponte Taro senz'acqua

A causa di un guasto ad una condotta adduttrice ( non gestita da Iren ma da EmiliAmbiente) in stradello Luchino Visconti, che fornisce acqua alla rete di Fontevivo e Pontetaro l'erogazione dell'acqua a Fontevivo, Pontetaro e zone limitrofe è momentaneamente sospesa. I lavori sono tuttora in corso e la normale erogazione dell’acqua verrà ripristinata appena possibile.

Le zone interessate dall'interruzione sono:

Bellena in comune di Fontevivo;

Bianconese in comune di Fontevivo;

Ponte Taro in comune di Fontevivo;

Ponte Taro in comune di Noceto;

EmiliAmbiente si scusa per il disagio e comunica che, di comune accordo con l'Amministrazione di Fontevivo, ha già avviato nei giorni scorsi un'indagine conoscitiva sulle condizioni effettive del tratto di condotta in questione e su eventuali concause che potrebbero contribuire alla vulnerabilità della stessa, interessata nell'ultimo periodo da diversi guasti.