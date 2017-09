Il bel gesto di Matias:salva un 77enne smarrito

E’ una storia a lieto fine quella che venerdì scorso ha visto protagonista, suo malgrado, un 77enne nocetano, e Matias, ragazzo di origine argentina e fontevivese di adozione. Attorno alle 17.30, rientrando a casa dal lavoro, Matias ha casualmente notato l’anziano davanti alle vetrine dei negozi lungo la via Emilia: era una giornata non troppo fredda e non ha dato peso alla cosa. Uscito di nuovo alle 19, attraversando il centro del paese, ha visto un suo amico e si è fermato a salutarlo.

Ed ecco il «caso» che ci mette lo zampino salvando probabilmente l’anziano. L’uomo ha avvicinato Matias e gli ha chiesto indicazioni per andare a Taranto: un dettaglio che ha fatto accendere una lampadina nel giovane che, invece di proseguire nella conversazione con l’amico, ha capito che bisognava occuparsi di quella persona che gli stava parlando. «Mi è sembrato proprio che ci fosse qualcosa che non andava - ha ricordato -. Gli ho chiesto dove abitava e lui mi ha ripetuto che doveva andare in Puglia per raggiungere la sua famiglia, evidente che era in stato confusionale e pensava di essere in un altro posto».

Il giovane lo ha fatto salire sulla sua auto e lo ha accompagnato in un bar a Fontevivo per farlo stare al caldo: intanto cercava di capire come aiutarlo. «L’ho fatto sedere tranquillo e ho chiamato i carabinieri: si era ormai fatto buio e sicuramente la sua famiglia lo stava cercando». In pochi minuti, in via Roma è arrivata una pattuglia del 112 affiancata dall’ambulanza della Croce Rossa. Mentre i primi rintracciavano i parenti dell’anziano per dar loro le indicazioni per andarlo a prendere e i secondi verificavano il suo stato di salute, i clienti del bar tutti a fare a gara per intrattenere l’uomo e complimentarsi con il ragazzo per il bel gesto.

«Non ho fatto niente di particolare: sono un essere umano e ho agito come avrebbero fatto tutti» diceva Matias, convinto che la sua buona azione non avesse niente di straordinario.

«Matias ha dato a tutti un esempio di cosa vuol dire stare attivamente in una comunità - ha detto il sindaco Tommaso Fiazza arrivato al bar insieme all’assessore Enrica Cavazzini per complimentarsi con il giovane concittadino -. Che i ragazzi abbiano attenzione e cura per gli anziani, anche sconosciuti, è quello che mi auguro per Fontevivo, soprattutto alla luce dei continui tentativi di truffa ai danni delle persone più deboli e indifese a cui nemmeno il nostro territorio è immune».