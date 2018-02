Asilo nido, da settembre sarà gratis per molte famiglie

Era sembrata più una delle classiche «promesse elettorali» che qualcosa di realmente fattibile e invece l’amministrazione di Fontevivo, guidata dal sindaco leghista Tommaso Fiazza, è riuscita in quella che sembrava un’impresa impossibile: offrire l’asilo nido gratuitamente almeno al 30% in più famiglie del territorio dal prossimo anno scolastico. Primo Comune in Emilia Romagna a deliberare questa misura, che dal prossimo settembre avvantaggerà le famiglie con Isee fino a 19mila euro, Fontevivo segue l’esempio di numerosi Comuni della Lombardia che sono riusciti ad azzerare la tariffa.

«Oggi molte famiglie che usufruiscono del nido non presentano l’Isee, un po’ perché la retta è già bassa e un po’ perché pensano di non rientrare nei requisiti – ha anticipato il vicesindaco Matteo Agoletti -. Se la situazione fosse uguale a quella di oggi, almeno il 30% delle famiglie avrebbe l’azzeramento della quota fissa mensile». Dallo sconto saranno però escluse le spese relative al servizio di mensa scolastica, al tempo prolungato e al nido estivo. «Ogni mese le famiglie di Fontevivo risparmieranno da un minimo di 27,50 euro ad un massimo di 370 euro: soldi che si ritroveranno quindi ogni mese nelle loro tasche – ha detto Fiazza -. Quella degli asili nido gratis, una soluzione che aiuta veramente le famiglie, era una delle promesse che avevamo fatto in campagna elettorale e da settembre diventerà realtà per una buona parte dei fontevivesi».

Per avere l’azzeramento della retta, sarà necessario rispondere anche ad altri requisiti oltre a quello dell’Isee e della residenza che, per entrambi i genitori dovrà essere nel Comune di Fontevivo. Entrambi i genitori, anche se separati, dovranno essere infatti occupati e, se disoccupati, dovranno avere sottoscritto un patto di servizio personalizzato, mentre in caso di genitori divorziati varrà la situazione del solo convivente con il bimbo iscritto. «Riteniamo che quella di offrire l’asilo nido gratuitamente sia una decisione che può incentivare le famiglie giovani a venire ad abitare a Fontevivo e, soprattutto, che aiuti chi ha figli e lavora tutto il giorno.

Per coprire la spesa, il Comune di Fontevivo utilizzerà le risorse arrivate dal Fondo Nazionale per il sistema integrato di educazione ed istruzione che ha assegnato a Fontevivo la somma di 23mila euro. «E’ un importante risultato che oggi annunciamo con particolare soddisfazione, ed è anche la dimostrazione che dove ci sono un sindaco e un’amministrazione che lavorano per i cittadini, i risultati si ottengono».