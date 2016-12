Importante passo avanti nella carriera dell'ancora giovanissimo Mick Schumacher.Il diciassettenne figlio di Michael correrà infatti nel 2017 nell'Europeo F3 col team Prema."La F3 sarà un salto in avanti ideale per me - ha commentato Mick - non vedo l'ora di cominciare. Sono contento di correre con la Prema che è un team molto professionale in cui potrò imparare molto".Schumi junior è reduce da due stagioni in F4, nel 2015 ha vinto una gara nel campionato tedesco mentre quest'anno è giunto secondo nella classifica finale sia in quello del suo Paese che in quello italiano.