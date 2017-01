Alonso provoca: "La F1 di Senna e Prost era noiosa"

In attesa dell'inizio della nuova stagione, Fernando Alonso si è lasciato andare ad una nuova intervista destinata a far discutere: "Anche la Formula 1 degli Anni 80 era molto noiosa".



"Se guardate ora una gara dell'85, '88 o '92 finirete con l'addormentarvi perché c'erano solo le due McLaren, il quarto era a un giro e fra una macchina e l'altra c'erano 25" di distacco. Oggi c'è un calo degli spettatori e la F.1 è noiosa come allora, quando Senna, Prost e gli altri pensavano a risparmiare il carburante e le gomme", le parole ad Autosport del pilota spagnolo.



"Quando sono arrivati costruttori come Bmw e Toyota i dati televisivi hanno raggiunto il massimo e ci siamo aperti a nuovi Paesi con gare in Corea, India, Singapore - ha aggiunto l'ex ferrarista -. Non ci siamo probabilmente resi conto però della situazione, i costi erano molto alti e alcuni costruttori si sono dovuti fare da parte, ma ora abbiamo delle auto troppo lente e senza grip, siamo in monoposto ma la sensazione è di guidare una GT".