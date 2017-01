Ecclestone: "Mi hanno licenziato"

Anche i ricchi piangono. E i ricchissimi possono venire licenziati. Che l’esperienza di Bernie Ecclestone a capo della Formula 1 fosse agli sgoccioli lo si sapeva, ma fa sempre un certo effetto sentire parlare di “licenziamento” a questi livelli.Eppure è proprio quello che è successo, come ha dichiarato lo stesso interessato: “Sono stato licenziato oggi, ora non mi resta che andare via. Lo considero come ufficiale, non conduco più l'azienda e la mia posizione è stata rilevata da Chase Carey" ha detto Ecclestone, che lascia dopo 40 anni.Il nuovo amministratore delegato del Circus sarà appunto Carey, numero 1 di Liberty Media, ma potrebbe trattarsi solo di una soluzione ponte: sullo sfondo è forte la candidatura dell'ex direttore tecnico della Ferrari Ross Brawn.